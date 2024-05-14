У Росії затримали чергового високопосадовця міноборони Кузнєцова

Російські ЗМІ повідомляють про затримання ще одного посадовця російського міноборони – Юрія Кузнєцова. Він обіймав посаду голови управління кадрів.

Повідомляється, що кримінальна справа пов'язана з колишнім місцем роботи Кузнєцова. Це вже друге гучне затримання за останній час. Зовсім нещодавно у Росії заарештували замміністра оборони Тимура Іванова.

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Затримання Кузнєцова

Голову управління кадрів міноборони Росії Юрія Кузнєцова затримали як підозрюваного у кримінальному злочині. Повідомляється, що людину з ПІБ, що збігаються з Кузнєцовим, зареєстрували напередодні у базі 235-го військового гарнізонного суду та доставили для обрання запобіжного заходу.

Розслідуванням справи займається Головне військово-слідче управління слідчого комітету. Слідчий уже звернувся до суду для обрання генералу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Юрія Кузнєцова затримали у Росії / російські ЗМІ

Ким він був до цього

Російські ЗМІ пишуть, що кримінальна справа пов'язана з попередньою роботою Кузнєцова. Йдеться про посаду начальника 8 управління Генштабу ЗС Росії (Служби захисту держтаємниці). Він займав цю посаду з 2010 року по травень 2023 року – після чого став начальником Головного управління кадрів.

Зміни у російському міноборони