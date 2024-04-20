"Донатьте, бо з‘їм!": журналіст харчується на 200 гривень на місяць, щоб зібрати на DJI Mavic

Журналіст зі Львова Юрій Лаврін вирішив провести незвичайний експеримент, аби зібрати кошти на дрон для Збройних Сил. Він вирішив харчуватися місяць всього на 200 гривень.

Чоловік наголосив, що гроші на бензин, книги, фільми, спорт та тому подібне він витрачатиме. Однак що стосується його харчування – то встановлений ліміт. Юрій також наголосив, що діти харчуватимуться нормально.

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Експеримент журналіста

Юрій Лаврін 5 квітня розпочав експеримент, у ході якого він планує харчуватися всього на 200 гривень цілий місяць.

Розпочинаю експеримент: харчуватимусь один місяць за 200 гривень. Запаси харчів не братиму, друзів не об‘їдатиму, на свята – тільки зі своїми продуктами!

– написав він у соцмережах.

Журналіст зазначив, що у межах експерименту збирає на дрон DJI Mavic 3 Classic. Його ціль – 60 000 гривень. Дрон потрібен троюрідному брату Юрія, який служить аеророзвідці однієї з бригад наступу у Луганській області.

"Три найбільші донати (від 500 гривень) передадуть, сподіваюсь, смертельно-іменний привіт іродам. Донатьте, бо з'їм", – написав активіст.

За час челенджу Юрій Лаврін встиг скуштувати як вареники з вареної картоплини, щавлю та молодої кропиви, так і більш класичні страви, як от перловка, гречка, бульйон. За словами журналіста, у нього все гаразд з самопочуттям, адже правильне харчування вкрай важливе у цьому експерименті. Він прагне до балансу вуглеводів, жирів та білків.

Вже за кілька днів йому вдалося зібрати необхідну суму, однак він не планує спинятися. Чоловік долучився до збору на сотні відеопередавачів для FPV-дронів для 3 штурмової бригади

Неординарний донат

У лютому 2024 року мільярдер з Чехії Ян Барта організував публічну кампанію на підтримку України. Він пообіцяв задонатити на дрони для ЗСУ 2 мільйони доларів. Ціль – 10 тисяч одиниць. Єдиною умовою було те, що він відправлятиме по 100 доларів за кожен ретвіт його допису у соціальній мережі X (раніше Twitter).

Необхідну кількість репостів вдалося зібрати всього за два дні. Як зазначив Барта, сьогодення дуже нагадує 1930-ті роки. Мільярдер заявив, що не зміг жити з усвідомленням, що нічого не зробив, аби зупинити нового Гітлера.