Запізно буде, якщо росіяни дійдуть до Львова: чому важливо долучатися до Сил оборони

В "Азові" розповіли, чому варто вступати в лави української армії. А також про те, які настрої панують в суспільстві та чому важлива політична освіченість.

Начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Юрій "Мілан" Гаврилишин вважає, що настрої, які існують в суспільстві, можуть тиснути на потенційних новобранців. Про це він розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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Чи вдається поповнювати лави української армії

За словами азовця, зараз багато людей дотримується думки, що вже запізно або не потрібно іти воювати. Проте є й такі, що збираються стати на захист країни лише тоді, коли війна дійде до західних областей.

Це просто утопія, це неусвідомлення людьми, що таке держава. Неусвідомлення територіальної цілісності і абсолютне неусвідомлення свого громадянського обов'язку перед державою. Тобто людина живе в якійсь своїй бульбашці в Івано-Франківській області й абсолютно не розуміє, чому перемога держави насправді є важливою,

– каже Юрій Гаврилишин.

Азовець зазначає, що буде запізно, якщо росіяни просунуться до Львова, Івано-Франківська чи Луцька. Аби цього не сталося, потрібно долучатися до війська вже зараз. Лише так ми зможемо зберегти українську державність та здобути перемогу над Росією.

Про мотивацію та політичну освіченість

Юрій Гаврилишин каже, що зараз люди не розуміють якою ціною Сили оборони відвойовують втрачені території. Він вважає за необхідне навчати суспільства політичної та військової освіченості, аби воно могло розуміти що відбувається на лінії фронту.

Також зазначає, що наразі є дуже мало вмотивованих людей і це заважає поповнювати лави української армії.