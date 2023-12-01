Був командиром ударної роти БпЛА: що відомо про нового голову Держспецзв'язку Юрія Мироненка

Новим головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України став Юрій Мироненко. До призначення на нову посаду він був командиром ударної роти БпЛА, яка працює на Запорізькому напрямку.

Як зазначають у Держспецзв'язку, Мироненко має чималий досвід корпоративного управління. Що відомо про нового голову відомства – повідомляє 24 Канал.

Читайте також Хто замінить Гутцайта на посаді міністра молоді та спорту: Кабмін прийняв рішення

Розпочинав кар'єру у банківській сфері

Кабмін 1 грудня призначив Юрія Мироненка на посаду голови Держспецзв'язку. Він уже отримав завдання від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова й найближчим часом має презентувати план розвитку відомства.

До слова, Мироненко має чималий досвід корпоративного управління. Так, у 2000 році він закінчив Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, де здобув ступінь бакалавра за спеціальністю "Менеджмент" і ступінь магістра за спеціальністю "Міжнародна економіка".

Після здобуття освіти, Мироненко почав будувати кар'єру у банківській сфері. Відомо, що він обіймав керівні посади у структурних підрозділах ПРАВЕКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тощо. Під час роботи у банківській сфері Мироненко отримав досвід управління фінансами, виробництва, а також управління персоналом.

У 2008 році він почав працювати фінансовим директором Концерну Стирол. Відомо, що компанія займалася виробництвом добрив і азотних сполук. Фінансовим директором у компанії Мироненко пропрацював до 2010 року.

Згодом – з 2010 до 2015 року – Мироненко обіймав посаду генерального директора в ТОВ "Даймонд Сфір Груп". Ця компанія працювала у сфері ІТ, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо. Паралельно Мироненко також працював в Інституті суспільно-економічних досліджень. У 2014 році він обіймав посаду директора, а вже у 2016 році – став головою правління. Цю посаду він обіймав до жовтня 2023 року.

. Інститут суспільно-економічних досліджень – це неурядовий аналітичний центр, що супроводжує реформи в Україні.

Як наголосили в Держспецзв'язку, Мироненко має досвід роботи у приватних компаніях, в управлінських ланках фінансової, банківської, транспортної, фармацевтичної, хімічної, енергетичної та інших галузей.

Мироненко у лавах ЗСУ

У 2019 році Мироненко приєднався до лав Збройних Сил України й підписав контракт на службу. У 2019 – 2020 роках він проходив різні навчання, зокрема й на Яворівському полігоні.

Від початку повномасштабного вторгнення Мироненко став на захист нашої країни. Відомо, що він обороняв Київ у складі 112 бригади тероборони. Згодом Мироненко став заступником начальника штабу 129 батальйону 112 бригади, а пізніше – очолив відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади.

Також до призначення на посаду голови Держспецзв'язку Мироненко був командиром ударної роти БпЛА, яка працює на Запорізькому напрямку.