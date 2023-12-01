Кабмін призначив голову Держспецзвʼязку: ним став Юрій Мироненко

Уряд призначив Юрія Мироненка новим головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. До призначення чоловік виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку.

В Україні призначили нового голову Держспецзвʼязку. Відповідне рішення 1 грудня ухвалив Кабмін.

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Військовий, який має нагороди

Юрій Мироненко до повномасштабного вторгнення працював гендиректором ТОВ "Даймонд Сфір Груп", яке працює у сфері ІТ, логістики і будівництва. Крім того, чоловік очолював Правління Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД). Це неурядова установа, яка займається реформами в Україні.

Під час великої війни Юрій був командиром ударної роти БпЛА на Запорізькому напрямку. За службу він отримав "Срібний хрест".

"Срібний хрест" – відзнака Головнокомандувача Збройних сил України. Нагороджуються офіцери ЗСУ за особистий внесок у справу розбудови й розвитку Збройних сил України, успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій.

Мироненко вже заявив, що найближчим часом представить план розвитку Держспецзвʼязку, а також додав, що не терпітиме корупцію.

Що сталося з колишнім очільником Держспецзвʼязку

Колишній очільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь, а також його заступник Віктор Жора позбулися своїх посад 20 листопада. Того ж дня чиновники отримали підозру за фактом привласнення бюджених коштів суму понад 62 мільйони гривень.

На сьогодні ВАКС вже обрав запобіжні заходи обом посадовцям. Щиголя триматимуть під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень. Жора може вийти з-під варти за 10 мільйонів гривень застави.

24 листопада стало відомо, що ексголова Держспецзв'язку вніс заставу і вийшов із СІЗО.

Також під час розслідування виявилося, що Щиголь має криптогаманець, у якому зберігає майже 1,5 мільйона доларів. Ці статки арештували.