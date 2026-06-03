Намагався врятувати пораненого побратима: на фронті загинув співробітник SoftServe Юрій Мозіль

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув співробітник ІТ-компанії SoftServe Юрій Мозіль. Життя військового обірвалося 26 лютого 2026 року.

Трагічну звістку повідомила українська IT-спільнота DOU.

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Що відомо про загибель Юрія Мозіля?

Юрій Мозіль родом зі Львова: там він здобув освіту у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.

Він був учасником АТО, а у березні 2020 року приєднався до команди SoftServe та працював у львівському офісі компанії.

Вже після початку повномасштабної війни, у квітні 2022 року, Юрій вступив до лав ЗСУ. Він служив штаб-сержантом на посаді командира бойової машини у військовій частині 3211.

Військовий виконував бойові завдання на Донецькому напрямку у складі 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. За службу також був нагороджений медалями "Ветеран війни" та "Учасник бойових дій".

Захисник загинув під час виконання бойового завдання – коли повертався за пораненим побратимом. Із 26 лютого його вважали зниклим безвісти.

Колеги згадують Юрія як щиру, чесну та завжди готову допомогти людину. Він захоплювався футболом і, за словами команди, залишив по собі теплі спогади.

За роки праці в компанії запам'ятався порядним, дуже комунікабельним, веселим і товариським, завжди переводив на жарт конфліктні ситуації, а до своїх обов'язків ставився відповідально, був уважним до колег по роботі,

– поділився колега Юрія Роман Онишко.

Відомо також, що у Юрія залишилися дружина, син, невістка, онук і донька.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Мозіля. Вічна пам'ять Герою!

Вони віддали життя за Україну