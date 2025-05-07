Днями мав святкувати річницю: на війні загинув 29-річний Юрій Надільний з Львівщини

Війна продовжує забирати найкращих синів та доньок України. У боях проти загарбників загинув військовий з Львівської області Юрій Надільний.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Великомостівську територіальну громаду.

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Що відомо про полеглого воїна з Львівщини

Зазначається, що Юрій Надільний був родом з села Реклинець. Чоловік проходив службу оператором третього відділення ударних БПЛА четвертої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону ударної безпілотної авіації військової частини А4638.

Юрій був призваний до лав української армії у липні 2023 року. З 10 березня 2025 року його вважали зниклим безвісти. З того часу рідні та близькі молилися та чекали звістки про нього – але дива не сталося.

Ми отримали підтвердження, що він героїчно загинув у бою біля населеного пункту Новосергіївка Ізюмського району Харківської області, вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави,

– вказують односельці захисника.