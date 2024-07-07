Назавжди 28: на Харківщині загинув командир відділення з Калуша
Джерело:Калуська міська рада
На війні загинув командир відділення, старший солдат Юрій Рішко. Він віддав своє життя за Україну під час виконання бойового завдання.
Герою назавжди залишиться 28 років. Юрій Рішко Був родом з Калуша.
Важливо "Вчора я був британцем, сьогодні – я українець": у Києві попрощалися з добровольцем Пітером Фуше
На фронті загинув Юрій Рішко
4 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в одному з населених пунктів на Харківщині загинув 28-річний Юрій Рішко. Героєві було усього 28 років.
Юрій Рішко служив командиром інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу, інженерно-саперної роти.
Скорботна звістка сколихнула громаду. У боротьбі за волю та незалежність України загинув калушанин, старший солдат Юрій Рішко. Висловлюємо співчуття рідним полеглого Воїна. Доземний уклін, шана та вдячність хороброму Захиснику за жертовний подвиг,
– висловили співчуття в Калуській громаді.
Юрій Рішко загинув у бою з ворогом / Фото Калуська міська рада