На фронті загинув 27-річний Юрій Ясінський – працівник тернопільського видавництва
- Юрій Ясінський, 27-річний оператор БпЛА з Тернополя, загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області.
- Юрія мобілізували до ЗСУ в червні 2024 року, він працював у видавництві "Підручники і посібники".
У п'ятницю, 28 березня, під час виконання бойового завдання поблизу села Олексіївка Волноваського району Донецької області загинув Юрій Ясінський. Захисникові було 27 років.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видавництво "Підручники і посібники", у якому працював покійний. Тіло бійця вже повернули до рідного Тернополя, чин поховання відбудеться 3 квітня о 11:00.
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Що відомо про воїна
Юрій народився 1 травня 1997 року в Тернополі, де й закінчив Тернопільську ЗОШ № 18. Згодом захисник навчався в Технічному коледжі, пізніше – у Тернопільському національному політехнічному університеті імені Івана Пулюя за спеціальністю "Прикладна механіка (зварювання)".
До лав ЗСУ Юрія мобілізували в червні 2024 року, він став оператором БпЛА.
Життя Юрія Ясінського обірвалося дуже рано, і цей біль не вгамувати. Сумуємо разом з батьками, які втратили єдиного сина, та низько схиляємо голови в скорботі… Шана і вічна пам’ять Герою, який віддав своє молоде життя, захищаючи рідну землю та кожного з нас,
– написали у видавництві.
Нагадаємо, нещодавно Тернопіль прощався зі ще одним героєм – 31-річним Андрієм Луциком. Воїн був працівником відділу творчої самореалізації та виховання Західноукраїнського національного університету.