Покинув Німеччину, щоб захищати Україну: на війні загинув воїн "Вовків Да Вінчі"

На фронті загинув український військовий Юрій Юхимюк, який родом з Волині. Йому було лише 25 років.

Юрій Юхимюк повернувся з Німеччини на початку повномасштабного вторгнення – там він жив і працював. Чоловік добровільно став на захист України.

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Що відомо про загиблого воїна

Юрій Юхимюк був навідником гармати батальйону "Вовки Да Вінчі" 67-ї ОМБр, воював на Сході країни.

Захисник був родом із села Гірка Полонка, що на Волині. До початку повномасштабної війни Юрій протягом останніх чотирьох років жив і працював у Німеччині за контрактом із місцевим підприємцем-аграрієм.

Закінчивши університет, я офіційно поїхав за кордон на роботу, переклав свій диплом німецькою мовою, оформив усі необхідні документи, отримав посвідку на проживання та працював в аграрному секторі на різноманітній сільськогосподарській техніці, яку за ці роки вивчив досконало,

– розповідав Юрій в одному з інтерв’ю.

24 лютого 2022 року Юрій зібрав речі й попросив роботодавця відпустити його додому. Він кілька діб намагався потрапити до місцевої тероборони, але, дізнавшись, що вони стоятимуть на блокпостах навколо селища, відмовився від цієї ідеї.

Згодом чоловік потрапив до лав ДУК "Правий сектор". Він проходив тренування й бойову підготовку, де опанував фах навідника міномета.

Коли ДУК увійшов до складу 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, Юрій потрапив на фронт. До речі, чоловік взяв із собою іграшковий трактор – як талісман, який йому подарували у Німеччині.

На жаль, захисник загинув 17 травня цього року під час виконання бойового завдання у місті Часів Яр, що на Донеччині.

Юрій Юхимюк загинув на Донеччині / фото Боратинська громада, АрміяІнформ

На війні загинув воїн зі Львівщини Ігор Ванько

На жаль, нещодавно на Донеччині загинув український захисник Ігор Ванько. Він родом зі Львівщини. До повномасштабного вторгнення чоловік працював провідником вагонів поїзда. Однак чоловік мріяв стати рятувальником у ДСНС України.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України. У Героя залишилась дружина Анна та новонароджена донечка.