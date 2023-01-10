Віддав життя, коли допомогав побратимам: під Соледаром загинув полковник ДПСУ Юрій Юрчик

Українські захисники продовжують героїчно боронити території нашої країни від російських окупантів та віддають свої життя за те, аби Україна була незалежною державою. Зокрема, стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу загинув полковник Держприкордонслужби Юрій Юрчик.

Російські загарбники хоч і цинічно заявляють про "перемир'я", однак продовжують обстрілювати цивільних та позиції ЗСУ, через що помирають найкращі сини та доньки України. У понеділок, 9 січня, в останню путь проводжали полковника Юрчика, що загинув під Соледаром на Донеччині.

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Загинув під час того, як надавав допомогу з евакуації товаришам

Прикордонники зазначають, що окупанти атакували населений пункт Соледар зі ствольної артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Під час цих ударів Юрій Юрчик отримав осколкові поранення, які були несумісними з життям.

Прикордонник керував обороною безпосередньо на вогневих позиціях, де зараз тривають запеклі бої. В момент своєї загибелі Юрій Олександрович особисто надавав допомогу з евакуації важкопоранених військовослужбовців суміжного підрозділу Сил оборони,

– згадують про героя в ДПСУ.

Окрім того, у пресслужбі держструктури опублікували світлини з похорону Юрчика та констатували, що з офіцером прощалися його побратими, керівництво прикордонного відомства, рідні та близькі. Варто також згадати, що у захисника залишились дружина та донька.

Прощання з українським полковником Юричком: переглядайте світлини

Українські герої віддають своє життя за наше майбутнє

Редакціявисловлює співчуття усім рідним та загиблим Юрія Юрчика. Зокрема, його дружині та доньці.

До цієї трагічної новини варто згадати інших героїв, які полягли на полі бою заради того, аби наша держава мала щасливе майбутнє, а всі окупанти були стерті з лиця землі.