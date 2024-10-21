На тлі скандалу із Хмельницькою МСЕК, яка "роздавала" фейкові інвалідності у ЗМІ з'явилася інформація про звільнення ще керівника обласного МСЕК на Закарпатті. Йдеться про Юрія Веклинця.

Про відставку Веклинця, зокрема, повідомляє журналіст Віталій Глагола.

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Голови могли вже полетіти

Зазначається, що очільника обласного МСЕК звільнили за згодою сторін. Він сам написав заяву на звільнення. Наразі офіційної інформації про це немає.

Нагадаємо, що напередодні з'явилася реакція президента Зеленського на випадок із керівницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою, яка нажила собі незліченні статки. Опісля з'явилася інформація, що зловмисниця оформила фальшиві інвалідності кільком десяткам прокурорам Хмельниччини. Глава держави назвав цих людей "внутрішнім ворогом".

Він заявив, що очікує швидких та жорстких рішень від правоохоронних органів, зокрема СБУ, ДБР та Офіс генерального прокурора. Також президент призначив розгляд питання на РНБО.

Наступного дня Зеленський повідомив, що в Україні зафіксували сотні епізодів порушень на різних рівнях через нечесну роботу Медико-соціальної експертної комісії.