Справа про неналежну оборону Харківщини: суд залишив під вартою генерала Юрія Галушкіна

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід для екскомандувача ОТУ "Харків" генерала Юрія Галушкіна. Він буде перебувати під вартою ще 60 днів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Суд обрав запобіжний захід заступнику мера Києва

Як проходило слухання справи про неналежну оборону Харківщини

Адвокат Галушкіна Дмитро Круговий повідомив, що 17 квітня його підзахисному провели операцію з видалення металоконструкцій, встановлених після перелому ключиці. З того часу генерал перебуває в палаті інтенсивної терапії.

Перше засідання мало відбутись в п'ятницю. Лікарі надали письмову відповідь, наскільки мені відомо зі слів слідчого, що він неспроможний брати участь ані по відеоконференції, ані особисто прибути в суд,

– розповів він.

Натомість, за словами адвоката, слухання розпочалося ввечері 21 квітня і тривало майже до другої години ночі 22 квітня і після перерви продовжилося вранці.

Прокурор заявив, що Галушкін перебуває у 12 лікарні, його неможливо транспортувати, а сам він нібито відмовився включитися онлайн. Адвокат це заперечив, пояснивши, що у підозрюваного просто немає необхідних засобів зв’язку. За рішенням суду до лікарні направили секретаря, аби підключити генерала до засідання дистанційно.

Круговий повідомив, що ввечері 21 квітня Галушкіна все ж підключили до судового засідання по відеозв’язку, але він "ледь розмовляв і не розумів, що відбувається".

"Потім Галушкін знепритомнів, але суддя не зупиняла засідання. Тривало воно майже до 2 ночі. Суддя оголосила перерву до сьогодні 9 ранку і постановила доставити Галушкіна до зали суду. Станом на ранок його не доставили. Засідання провели в закритому форматі, але знову оголосили перерву до 11:30, щоб за цей час з'ясувати стан Галушкіна і зрозуміти, чи може він брати участь в засіданні", – заявив адвокат.

Що відомо про справу Галушкіна

Колишнього командира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна затримали в рамках розслідування провалу оборони Харківщини.

У справі також фігурують колишній командир 125 бригади Артур Горбенко та екскомандир 415 окремого стрілецького батальйону 23 бригади Ілля Лапін. Їх підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення частини території Харківської області на початку травня 2024 року.

21 січня суд обрав для Галушкіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень. У середу, 22 січня, необхідну суму було сплачено, але того ж дня Галушкіна знову затримали – Державне бюро розслідувань повідомило про викриття нових фактів.