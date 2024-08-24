Сили оборони мають план повернення Криму та знищення Керченського мосту, – Юсов

Українські захисники розробили план повернення тимчасово окупованого Криму, а також незаконно збудованого Керченського мосту. Ясна річ, деталі цих операцій розкривати не будуть, адже вони можуть завадити ефективності операції.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телеканалу "КИЇВ24". Він додав, що Крим є стратегічно важливим для Росії з погляду військової логістики та постачання, передає 24 Канал.

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Юсов про деокупацію Криму та знищення Керченського мосту

Представник ГУР МО наголосив, що ворог продовжує триматися за Крим, адже він є стратегічно важливим для Росії. Півострів окупанти використовують як військову базу, щоб забезпечувати постачання та військову логістику.

Що стосується плану деокупації Криму, то Юсов наголосив, що українські захисники вже його розробили. Також є план, як знищити незаконно збудований Керченський міст. Втім, деталей Юсов розкривати не став, аби це не стало на заваді ефективної роботи.

Водночас він додав, що реальність набагато складніша, а тому сказати, коли буде зруйновано Кримський міст – важко.

Ми всі хотіли б подивитися на годинник і сказати, що Кримський міст житиме ще 15 хвилин. Реальність – вона складніша,

– заявив Юсов.

Раніше потужні вибухи в Криму пролунали 22 серпня. Згодом стало відомо, що Сили оборони успішно уразили пором в порту "Кавказ". На ньому спалахнула масштабна пожежа, а згодом він затонув.

До слова, 16 серпня росіяни заявляли, що буцімто відбили атаку на Кримський міст. Окупаційне міноборони відзвітувало про "12 збитих ракет ATACMS". Ба більше, росіяни також бідкалися й на атаку дронів, однак також заявили, що все нібито збили.