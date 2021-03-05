YouTube планує відновити канал Трампа

Ютуб-канал 45 президента США Дональда Трампа планують відновити. Наразі точні терміни повернення скандального республіканця у мережу невідомі.

Повернення Трампа в ютуб

Обліковий запис Трампа відновлять лише тоді, коли YouTube буде впевнений, що ризик насильства відступив. Про це заявила генеральна директорка відеохостингу компанії Сьюзан Войчицки.

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Ми скасуємо рішення про припинення роботи каналу Дональда Трампа, коли визначимо, що ризик насильства знизився,

– сказала Войчицки.

Вона наголосила, що зараз все ще існує підвищений ризик насильства.

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