YouTube планує відновити канал Трампа

5 березня 2021 , 08:15
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Ютуб-канал 45 президента США Дональда Трампа планують відновити. Наразі точні терміни повернення скандального республіканця у мережу невідомі.

Джерело:

CNN

Повернення Трампа в ютуб

Обліковий запис Трампа відновлять лише тоді, коли YouTube буде впевнений, що ризик насильства відступив. Про це заявила генеральна директорка відеохостингу компанії Сьюзан Войчицки.

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Ми скасуємо рішення про припинення роботи каналу Дональда Трампа, коли визначимо, що ризик насильства знизився,
– сказала Войчицки.

Вона наголосила, що зараз все ще існує підвищений ризик насильства.

Чому ютуб-канал Трампа "заморожували"

  • Після штурму Капітолія 6 січня тоді ще президенту США Трампу обмежили доступ до ютубу, твітеру, фейсбуку та інстаграму.
  • Політика звинуватили у підбурювані людей до заколоту, який вийшов з-під контролю та призвів до жертв.
  • У Twitter заявили, що не відновлять Трампу доступ до мережі навіть, якщо він знову стане президентом. За словами фінансового директора компанії Неда Сегала, блокування на платформі є довічним.
  • Однак ютуб-канал політика не заблоковували. Його лише "тимчасово заморозили". До речі, тоді також видалили останнє відео Трампа.