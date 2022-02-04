Ютуб заблокував канали ОПЗЖ UkrLive та "Перший незалежний"

YouTube 4 лютого видалив канали UkrLive та "Перший незалежний", які пов'язують з проросійською партією "Опозиційна платформа – За життя". Заблокували їх через порушення правил платформи.

Так, ці канали тепер недоступні на YouTube. РНБО ще раніше вводила проти них санкції, повідомляє 24 канал.

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Канали "перебрались" на інші адреси

Першою про блокування вночі 4 лютого повідомила ведуча Діана Панченко у фейсбуці. Потім представники каналів почали говорити нібито про "американську цензуру".

У спільній заяві "Перший незалежний" та UkrLive зазначили, що продовжують мовити за іншими адресами. Кажуть, що не зупиняться.

Що цьому передувало

Рада з національної безпеки та оборони 28 грудня 2021 року ввела санкції проти медіахолдингів "Тайм Медіа", "Телепростір" та "Медіахолдинг Новини". До них входять, зокрема, "Перший незалежний" та UkrLive.

Обмеження передбачають блокування активів, заборону користування радіочастотним ресурсом, припинення телекомунікаційних послуг тощо.

"Перший незалежний" створили на заміну іншим медвечуківським каналам

Зауважимо, РНБО ще 2 лютого 2021 року ввела санкції проти соратника лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Тараса Козака. Через це припинили мовлення телеканали, які йому належали – ZIK, NewsOne та "112 Україна".

Після цього колишні журналісти цих телеканалів начебто об'єдналися і створили "Перший незалежний". У вересні повідомили, що нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу "Перший незалежний".

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