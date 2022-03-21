Южноукраїнськ, де теж є АЕС, вийшов на мирний мітинг для підтримки Енергодару

Працівники Южно-Української АЕС долучились до акції солідарності для підтримки жителів Енергодару та співробітників Запорізької АЕС.

Южноукраїнська атомна електростанція розташована на лівому березі річки Південний Буг в Миколаївській області.

До речі Переплутали з Росією: окупанти привезли ОМОН для розгону мітингу в Енергодарі

На мітинг вийшли кілька десятків людей. В руках вони тримали українські прапори.

Яка ситуація в Енергодарі

Енергодар, що на Запоріжжі, перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Містяни активно виходили на мітинги проти агресора, але зараз це дуже небезпечно. Окупанти викрадають та катують активістів. Наприклад, вони викрали першого заступника мера Івана Самойдюка Тому люди наразі влаштовують протести онлайн.

До теми – Енергодарці вийшли на масовий мітинг та вимагають повернути з полону заступника мера: