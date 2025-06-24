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24 Канал Новини України Мобілізація-2025: з якими психічними розладами не беруть до війська з 1 липня
24 червня, 13:31
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Мобілізація-2025: з якими психічними розладами не беруть до війська з 1 липня

Анастасія Діденко
Основні тези
  • З 1 липня в Україні оновлено медичні критерії для мобілізації, визначено психічні розлади, з якими чоловіків не призивають до війська.
  • Придатними вважаються чоловіки з помірними або легкими формами залежності, легкими депресіями, неорганічним енурезом або заїканням, які можуть служити в певних підрозділах.

З 1 липня в Україні набирають чинності оновлені медичні критерії для мобілізації. Тепер чітко визначено, з якими психічними та нервовими розладами чоловіків не призивають, а з якими – все ж можуть мобілізувати до окремих підрозділів.

Про це розповідає 24 Канал. В Україні оновили перелік психічних розладів, з якими не мобілізують до війська. 

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Розлади, з якими не мобілізують

До списку непридатних належать тяжкі та помірні стійкі психічні захворювання, зокрема:

  • Психози, шизофренія, біполярні розлади, ПТСР;
  • Розлади внаслідок вживання алкоголю, наркотиків (F10–F19);
  • Тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та фобійні розлади (F40–F48);
  • Глибока та помірна розумова відсталість;
  • Тяжкі порушення особистості (шизоїдні, параноїдні, дисоціальні тощо).

Експертиза проводиться лише після стаціонарного обстеження, за результатами клінічної оцінки та психологічних тестів (MMSE, MoCA).

З якими розладами мобілізують з 1 липня

Придатними вважаються чоловіки:

  • Із помірними або легкими формами залежності;
  • Із легкими депресіями (F32, F33), якщо спостерігаються тривалі ремісії;
  • Із неорганічним енурезом або заїканням;
  • Із легким ступенем розумової відсталості;
  • А також після закритих черепно-мозкових травм або гострих захворювань мозку, якщо є стійка компенсація.

Такі особи можуть проходити службу у ТЦК, військових частинах забезпечення, медичних, логістичних, навчальних, охоронних підрозділах.