Мобілізація-2025: з якими психічними розладами не беруть до війська з 1 липня
- З 1 липня в Україні оновлено медичні критерії для мобілізації, визначено психічні розлади, з якими чоловіків не призивають до війська.
- Придатними вважаються чоловіки з помірними або легкими формами залежності, легкими депресіями, неорганічним енурезом або заїканням, які можуть служити в певних підрозділах.
З 1 липня в Україні набирають чинності оновлені медичні критерії для мобілізації. Тепер чітко визначено, з якими психічними та нервовими розладами чоловіків не призивають, а з якими – все ж можуть мобілізувати до окремих підрозділів.
Про це розповідає 24 Канал. В Україні оновили перелік психічних розладів, з якими не мобілізують до війська.
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Розлади, з якими не мобілізують
До списку непридатних належать тяжкі та помірні стійкі психічні захворювання, зокрема:
- Психози, шизофренія, біполярні розлади, ПТСР;
- Розлади внаслідок вживання алкоголю, наркотиків (F10–F19);
- Тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та фобійні розлади (F40–F48);
- Глибока та помірна розумова відсталість;
- Тяжкі порушення особистості (шизоїдні, параноїдні, дисоціальні тощо).
Експертиза проводиться лише після стаціонарного обстеження, за результатами клінічної оцінки та психологічних тестів (MMSE, MoCA).
З якими розладами мобілізують з 1 липня
Придатними вважаються чоловіки:
- Із помірними або легкими формами залежності;
- Із легкими депресіями (F32, F33), якщо спостерігаються тривалі ремісії;
- Із неорганічним енурезом або заїканням;
- Із легким ступенем розумової відсталості;
- А також після закритих черепно-мозкових травм або гострих захворювань мозку, якщо є стійка компенсація.
Такі особи можуть проходити службу у ТЦК, військових частинах забезпечення, медичних, логістичних, навчальних, охоронних підрозділах.