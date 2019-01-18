З Борисполя до Алмати не може вилетіти літак: відома причина

Пасажири рейсу казахських авіалінії Air Astana мали вилетіти з Борисполя до Алмати ще вчора, 17 січня. Та навіть 18 січня їх літак все ще не вирушив до Казахстану.

Про це повідомило видання "Народна правда".

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Рейс був запланований на 22:00, 17 січня. Посадка розпочалася із затримкою, згодом людям ще декілька годин довелося просидіти в літаку. Аж тоді оголосили, що рейс перенесуть на ранок, 18 січня, оскільки під час обстеження інженери виявили проблеми з гальмівною системою.

Представники авіакомпанії власним коштом розмістили людей по готелях.

У довідковому бюро аеропорту "Бориспіль" журналістам 24 каналу підтвердили інформацію про затримку й зазначили, що виліт знову перенесли – на 17:00, 18 січня.

До слова, з 15 січня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" змінила правила провезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.