За 100 днів російські окупанти вбили в Україні 261 дитину: зросла кількість поранених
Щонайменше 261 українська дитина загинула від рук російських окупантів. Така кількість жертв зафіксована лише за 100 днів війни.
Кількість поранених дітей зросла до 463. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 3 травня.
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Зросла кількість поранених дітей
Понад 724 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Станом на ранок 3 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 261. Зросла кількість поранених – 463,
– мовиться в повідомленні.
Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення ще 3 дітей у Маріуполі Донецької області.
Дані не є остаточними, адже визначити кількість жертв та поранених у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, вкрай важко.
У яких областях дітей постраждало найбільше
- Донецька – 187;
- Київська та місто Київ – 132;
- Харківська – 112;
- Чернігівська – 68;
- Луганська та Херсонська – 52;
- Миколаївська – 47;
- Запорізька – 29;
- Сумська – 17;
- Житомирська – 15.
Унаслідок безперервних бомбардувань та обстрілів російськими окупантами українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. Серед них – 182 зруйновані повністю.
Зверніть увагу! Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб, натиснувши на посилання, та за номерами телефонів: +38 (096) 100 44 38, +38 (068) 323 58 56.
Останні новини про постраждалих дітей в Україні
- 31 травня внаслідок обстрілів окупантами села Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець.
- Також стало відомо про загибель ще 17 дітей внаслідок обстрілів ворогом Маріуполя Донецької області. Там само російські окупанти поранили ще 14 неповнолітніх.
- 29 травня російські окупанти обстріляли з артилерії село Миролюбівка Херсонської області. Внаслідок цього загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей – 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка – зазнали поранення.
- 26 травня ворог обстріляв Лисичанськ Луганської області. Не обійшлося без постраждалих серед дітей. Росіяни поранили 16-річного підлітка.
- 25 травня внаслідок обстрілу села Студенок Ізюмського району Харківської області зазнав поранення 3-річний хлопчик.
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