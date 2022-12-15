За 100 метрів від ОВА: росіяни вдарили по центру Херсона й вбили 2 людей

Російські військові продовжують тероризувати українців на деокупованих територіях. 15 грудня ворог влучив у самісінький центр Херсона. Внаслідок чергової атаки загинуло двоє людей.

У Херсоні неспокійно з самого ранку. Біля 11:00 стало відомо, що ворог здійснив обстріл міста. Окупанти влучили неподалік споруди ОВА. Відомо, що внаслідок атаки росіян загинули люди.

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Цілий ранок на Херсонщині лунають вибухи

У місцевих телеграм-каналах про вибухи повідомляли об 09:49, об 10:12. А вже об 11:01 з'явився допис, у якому розповіли про приліт. Він супроводжувався світлиною, на якій можна побачити ворожий снаряд, який застряг в асфальті.



Ворожий снаряд стирчить з землі у Херсоні / Фото з телеграм-каналів

Невдовзі інформацією щодо обстрілу поділився заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Він зазначив, що окупанти поцілили у самісінький центр Херсона. Приліт зафіксували за 100 метрів від споруди ОВА, яку напередодні атакували російські військові.

На жаль, надійшла інформація про те, що двоє людей загинули. На місці вже працюють усі екстрені служби.

Згодом у "Суспільному" повідомили, що влучили окупанти у пункт медичної допомоги та видачі гуманітарки. Про це розповіла співробітниця обласного терцентру екстреної медицини та медицини катастроф. Вона зазначила, що від рук ворога загинула 32-річна жінка та 70-річний чоловік.

Двоє загиблих – 32-річна парамедикиня отримала травми, несумісні з життям. І чоловік 70 років, іде як невідомий, вірогідно, отримував гуманітарну допомогу,

– зазначила вона.

Крім того, травм зазнало двоє людей. Мінно-вибухова, черепно-мозкова та травма плеча у 38-річного чоловіка. Він саме проходив поруч, коли стався приліт. Його станом здоров'я опікуються медики.

А от у 44-річної жінки також черепно-мозкова травма, мінно-вибухова травма й осколкове поранення обличчя. Її також доправили до закладу охорони здоров'я.

Відреагував на обстріли глава ОП Андрій Єрмак. Він наголосив, що ворог атакує Херсон, намагається вдавати активність на Півночі. Він також зауважив, що окупант, "наче зомбі лізе на наші позиції у Бахмуті" та створює тиск на півдні Донеччини. Таким чином росіяни розуміють, що вони або розтягнуть фронт зараз, або їх чекає неминуча катастрофа цієї зими.

Уся їх стратегія зрозуміла. Буде важко, але ми продовжимо рух до мети – вихід на кордони 1991 року. Інакше не буде,

– наголосив він.

Росіяни не припиняють атакувати Херсонщину

Як зазначив глава ОВА Ярослав Янушевич, за минулу добу ворог 86 разів обстрілював територію області. Відкривав вогонь з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів, а також БпЛА.

Масованих атак російських військових зазнали житлові квартали Херсона. Окупанти влучили у суднобудівний завод, заклад освіти, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, споруду Херсонської ОВА, приватні та багатоквартирні будинки.

Упродовж минулої доби росіяни забрали життя у 3 мешканців області, серед них – 8-річний хлопчик. Ще 13 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, що мешканців одного з районів Херсона просять евакуюватися. Туди не зможуть подавати ані світло, ані тепло. Мовиться про мікрорайон Корабел. За словами глави ОВА, окупанти під час обстрілів пошкодили там помпову й електротрансформаторну станції. Тож котельні не можуть забезпечити водою, необхідною для подачі тепла.