За рік в Україні потонули близько тисячі людей: страшна статистика

Статистика утоплень в Україні продовжує рости. Так, з початку 2021 року на водоймах загинули понад 900 людей, з них 400 тільки в липні.

Серед потонулих у липні є понад 40 дітей. Попри постійні застереження рятувальників, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.

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Останні інциденти на водоймах України

Після опівночі 30 липня о 00:15 у Чорному морі в Очакові перевернувся човен на відстані 700 метрів від берега. На місце події виїжджали рятувальники. Вони витягли чоловіка та доправили його на берег.

29 липня в Азовському морі у селищі Кирилівка Запорізької області на моторному човні рятували чоловіка. Все тому, що його віднесло в море майже на 2 кілометри на надувному матраці.

Схожий інцидент трапився у Білгород-Дністровському. Рятувальники доставили на берег 15-річного хлопця, якого віднесло на матраці на 1 кілометр від берега.

Правила поведінки на водоймах від ДСНС