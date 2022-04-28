За 27 квітня Повітряні сили та Сухопутні війська збили 8 повітряних цілей росіян

Українські захисники продовжують завдавати російським окупантам нищівних втрат. Зокрема, 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили 8 повітряних цілей.

Окрім цього, українські бійці продовжують ліквідувати загарбників. Загалом від початку війни вони знищили 22,4 тисячі окупантів.

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Захисники за добу збили 8 повітряних цілей

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ 27 квітня збили 8 повітряних цілей:

1 літак (ймовірно, Су-34);

1 крилату ракету;

6 БпЛА ОТР.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати спеціальні завдання в небі України. Захисники здійснюють перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та завдають повітряних ударів по окупантах.



Захисники збили крилату ракету окупантів / Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ

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