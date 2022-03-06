За 3 дні буде зрозуміло, куди рухається ситуація, – Арестович про розвиток війни

Україна 11 день героїчно бореться із навалою російських окупантів. Радник голови Офісу Президента розповів скільки ще може тривати активна фаза.

За його словами, українці мають бути готовими до того, що активна фаза триватиме наступні 7 – 10 діб. Водночас за 3 дні вже маємо зрозуміти, куди все рухається, передає 24 канал.

До теми Що завгодно, але не перемога Росії: ОП про українців на захопленому танку ворога у Херсоні

За найближчі 2 – 3 доби буде ясно.Якщо вони створять оперативне з'єднання і зможуть перекинути певні зусилля кудись, то це означатиме, що в них залишився потенціал. Але він останній або передостанній,

– запевнив Арестович.

За його словами, окупантам може знадобитися величезна пауза, щоб накопичити сили і вона може зайняти тиждень. А якщо вони й цього не зроблять, то це означатиме, що активна фаза поступово затихатиме. Тоді почнуться позиційні бої.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!