За 4 доби Укроборонпром передав війську 600 ракет і майже стільки ж міно– і гранатометів
Джерело:Національна гвардія України
Укроборонпром протягом 4 діб війни оперативно передав техніку захисникам України, щоб нищити російських окупантів. Її отримали Міноборони, Нацгвардія, Держприкордонслужба, ТрО та інші силові структури.
В Укроборонпромі також зазначили, що крім збірки та ремонту нашої техніки – вони готові ремонтувати трофейну. Про це вже навіть встигли домовились з Генеральним штабом Збройних сил України.
Читайте на сайті 1000 доларів за ворожий танк: охоронна компанія заохочує українців боротися
Що отримали захисники
Отже, за 100 годин війни проти російської орди підприємства державного концерну "Укроборонпром" передали:
- військову техніку, зокрема – танки, БМП, БТР та бронеавтомобілі – більше ніж 50 одиниць;
- спеціальну, вантажну та легкову автомобільну техніку – 45 одиниць;
- міномети та гранатомети – 574 одиниць;
- інше озброєння різних систем та калібрів – більше ніж 170 одиниць;
- ракети – близько 600 одиниць;
- інші боєприпаси – 105 тисяч одиниць;
- вибухові пристрої – 12 тисяч одиниць.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.
Повний текст допису Національної гвардії України:
За 100 годин війни проти російських окупантів підприємствами ДК "Укроборонпром" передано до Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Територіальної оборони ЗС України та інших силових структур:
Військова техніка, зокрема танки, БМП, БТР та бронеавтомобілі – більше ніж 50 од.
Спеціальна, вантажна та легкова автомобільна техніка – 45 од.
Міномети та гранатомети – 574 од.
Інше озброєння різних систем та калібрів – більше ніж 170 од.
Ракети – близько 600 од.
Інші боєприпаси – 105 тис. од.
Вибухові пристрої – 12 тис. од.
Окрім збірки та ремонту нашої техніки – готові до ремонту трофейної про що вже домовились з Генеральний штаб ЗСУ.