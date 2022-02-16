За 4 кілометри від України: у Білорусі через Прип'ять перекинули понтонний міст, – ЗМІ

У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку Прип'ять. Від кордону з Україною його відділяє 4 кілометри.

Міст розташований на території Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто це Чорнобильська зона відчуження.

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Понтонний міст через Прип'ять у Білорусі

Розгортання понтонно-мостового парку так близько до українського кордону помітили OSINT-дослідники (розвідка на основі відкритих джерел).

Поки невідомо, хто саме розгорнув понтонний міст через Прип'ять, – військові Росії чи Білорусі.

15 лютого IntelDoge опублікував у мережі супутникові знімки з сервісу за координатами 51.5327, 29.86593. На них зафіксовані роботи на ґрунті з обох сторін річки Прип'ять. Водночас на супутникових фото, які 16 лютого оприлюднив користувач ameliairheart, видно вже розгорнутий міст.



Знімок річки Прип'ять за 15 лютого / Твітер IntelDoge



Вигляд річки 16 лютого / Твітер IntelDoge

Цікаво, що у звіті ділянок для російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість-2022", території заповідника немає.



Райони проведення військових навчань / Карта Міноборони Білорусі

До слова, наприкінці січня пересування російських понтонно-мостових парків у мережі публікував дослідник GirkinGirkin.

Пересування російських понтонно-мостових парків: дивіться відео

Військові навчання Росії та Білорусі: коротко