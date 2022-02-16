За 4 кілометри від України: у Білорусі через Прип'ять перекинули понтонний міст, – ЗМІ
Джерело:"Мілітарний"
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку Прип'ять. Від кордону з Україною його відділяє 4 кілометри.
Міст розташований на території Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто це Чорнобильська зона відчуження.
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Понтонний міст через Прип'ять у Білорусі
Розгортання понтонно-мостового парку так близько до українського кордону помітили OSINT-дослідники (розвідка на основі відкритих джерел).
Поки невідомо, хто саме розгорнув понтонний міст через Прип'ять, – військові Росії чи Білорусі.
15 лютого IntelDoge опублікував у мережі супутникові знімки з сервісу за координатами 51.5327, 29.86593. На них зафіксовані роботи на ґрунті з обох сторін річки Прип'ять. Водночас на супутникових фото, які 16 лютого оприлюднив користувач ameliairheart, видно вже розгорнутий міст.
Знімок річки Прип'ять за 15 лютого / Твітер IntelDoge
Вигляд річки 16 лютого / Твітер IntelDoge
Цікаво, що у звіті ділянок для російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість-2022", території заповідника немає.
Райони проведення військових навчань / Карта Міноборони Білорусі
До слова, наприкінці січня пересування російських понтонно-мостових парків у мережі публікував дослідник GirkinGirkin.
Пересування російських понтонно-мостових парків: дивіться відео
Військові навчання Росії та Білорусі: коротко
- Росія стягнула у Білорусь свої війська. Мовляв, для проведення спільних навчань "Союзна рішучість". За графіком вони мають відбуватись до 20 лютого. Мінськ запевняє, що жоден російський військовий після цього не залишиться у країні.
- США називали ці навчання загрозливими. Мінськ навіть "запрошував" до тренувань Литву та Латвію, однак ті відмовилися.
- Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з білоруським колегою Віктором Хреніним. Вони домовилися про те, що військові аташе мають бути присутніми на навчаннях. Український представник був на білоруських полігонах 15 лютого.