За 4 місяці росіяни випустили понад 70 ракет по Одещині: загинули 10 мирних людей

Збройні сили Росії за чотири місяці війни атакували Одеську область 70 ракетами. Окупанти завдали руйнувань цивільній інфраструктурі та забрали життя декількох жителів Одещини.

29 людей отримали поранення через обстріли ворога

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук опублікував дані прокуратури області. Відповідно до них, задокументовано 42 випадки обстрілів російськими військовими, з них 33 – ракетною зброєю.

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На жаль, унаслідок ракетних ударів на Одещині загинули 10 мирних людей, серед яких одна дитина. Ще 29 людей отримали поранення через обстріли.

В обласній прокуратурі вирішили не розголошувати інформацію про кількість загиблих військовослужбовці.

Щодо цивільної інфраструктури, то внаслідок російських обстрілів пошкоджено майно близько 300 мешканців Одеської області. Російські загарбники повністю знищили 12 житлових будинків та квартир.

Кривавий удар росіян по Одесі

Російські військові напередодні Великодня завдала потужного ракетного удару по Одесі. Окупанти випустили 7 ракет з території Каспійського моря. Дві ракети підрозділам ППО вдалося збити.

На жаль, російська ракета влучила у житловий будинок, внаслідок чого загинули 8 людей. Повідомлялося, що 18 осіб – постраждали.

18 червня президент Володимир Зеленський здійснив робочий візит на Одещину та відвідав житловий будинок, у який 23 квітня ворог влучив ракетою. Глава держави наголосив, що ракетний удар з боку Росії – це злочин, якому немає жодних виправдань.

Ворог завдав масованого удару по Півдню

20 червня збройні сили Росії завдали масованого удару по Півдню нашої країни, випустивши відразу 14 ракет. Окупанти вдарили по Очакову, гирлі Дунаю, Білгород-Дністровському районі Одещини та по Одесі.

Згодом в оперативному командуванні "Південь" розповіли деталі обстрілу. Повідомлялося, що росіяни вдарили 4 ракетами Х-31А з винищувача.

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Ще однією ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу загарбники намагались вдарити по Очакову та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті. По Одещині було випущено ще 9 "Оніксів", внаслідок чого загинула одна людина.

Обстріли з боку Росії продовжилися і 22 – 23 червня, однак цього разу підрозділи ППО завадили цинічним планам агресора.

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