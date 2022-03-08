За 6 днів український кордон перетнули майже 3000 вантажівок, ввезли 20 тисяч тонн гумдопомоги

8 березня 2022 , 16:32
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Російський окупант намагається створити гуманітарну кризу відразу в декількох містах нашої країни. Партнери України допомагають вистояти та надають гумдопомогу.

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що тільки за останні 6 днів український кордон перетнули майже 3 тисячі вантажівок, повідомляє 24 канал.

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До України ввезли 20 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Що передбачено гуманітарною допомогою:

  • продукти харчування;
  • одяг;
  • медикаменти;
  • медичні засоби.

Прем'єр-міністр України зазначив, що уряд спрямовує допомогу в регіони.

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Автор: Михайло Гема