За 7 днів війни у нас єдності більше, ніж за 30 років, – Зеленський

Війна Росії проти України, яка триває вже сьомий день, об'єднала всіх українців. Такої єдності, напевно, не було за всі 30 років нашої незалежності.

Про це Володимир Зеленський сказав у ранковому зверненні 2 березня, передає 24 канал.

Важливо Ранкове звернення Володимира Зеленського до українців

Своє ранкове звернення президент розпочав зі слів "єдина країна".

Я не випадково сказав – єдина. Почався сьомий день цієї страшної війни. Війни, яку ми відчуваємо однаково. За цей час у нас єдності більше, ніж за 30 років,

– сказав Зеленський.

"Спочатку нам було однаково страшно, потім однаково боляче. А зараз все однаково. Окрім перемоги. Окрім правди. Окрім миру. Окрім спокою, до якого ми хочемо прийти. Окрім життів наших людей, за яких ми переживаємо. Окрім України", – наголосив президент України.

Він підкреслив, що за цей час ми по-справжньому стали єдиним цілим. Ми багато пробачили один одному, полюбили один одного, допомагаємо один одному, боїмося один за одного.

Володимир Зеленський зранку 2 березня звернувся до українців: дивіться відео