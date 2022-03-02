За 7 днів війни у нас єдності більше, ніж за 30 років, – Зеленський

2 березня 2022 , 09:18
Читать новость на русском

Війна Росії проти України, яка триває вже сьомий день, об'єднала всіх українців. Такої єдності, напевно, не було за всі 30 років нашої незалежності.

Про це Володимир Зеленський сказав у ранковому зверненні 2 березня, передає 24 канал.

Важливо Ранкове звернення Володимира Зеленського до українців

Своє ранкове звернення президент розпочав зі слів "єдина країна".

Я не випадково сказав – єдина. Почався сьомий день цієї страшної війни. Війни, яку ми відчуваємо однаково. За цей час у нас єдності більше, ніж за 30 років,
– сказав Зеленський.

"Спочатку нам було однаково страшно, потім однаково боляче. А зараз все однаково. Окрім перемоги. Окрім правди. Окрім миру. Окрім спокою, до якого ми хочемо прийти. Окрім життів наших людей, за яких ми переживаємо. Окрім України", – наголосив президент України.

Він підкреслив, що за цей час ми по-справжньому стали єдиним цілим. Ми багато пробачили один одному, полюбили один одного, допомагаємо один одному, боїмося один за одного. 

Володимир Зеленський зранку 2 березня звернувся до українців: дивіться відео

 

Автор: Альона Захарова