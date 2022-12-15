За будь-якого іншого президента Росії наші збитки могли б бути гіршими, – військовий ЗСУ
На початку повномасштабного вторгнення західні аналітики давали Україні 2 – 3 дні. Річ у тім, що так звана "друга армія світу" в усьому переважала ЗСУ – в артилерії, в техніці, в особовому складі.
Ба більше, у Росії був п'ятий бюджет світу на збройні сили. Попри все це, у росіян нічого не виходить на фронті, українські захисники перетворили їхнє військо на 22 армію світу. Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.
Варте уваги Путін з усіх сил відтягує момент, коли йому доведеться визнати, що Росія програла, – ISW
Слава Путіну, який усе проґавив
Як зауважує військовий, Путін справді талановитий український диверсант – це наш кремлівський щур. Ми недооцінюємо його.
"При Путіні пам'ятники Бандері ставитимуть у Донецьку, при Путіні в Криму усі співатимуть гімн України, як робили це у 1992 році, при Путіні відбудеться розвал Росії, при Путіні стратегічні ракети за мільярди доларів вражають порожні туалети на пляжах Одеси", – говорить Карась.
Можливо, додає він, Путін та Шойгу несвідомо пройнялися українським вайбом й переслухали наших пісень. Всього за 9 місяців вони протринькали свій потенціал, свої збройні сили та свою стабільність як держави.
Це щось з чимось. Це треба вміти. Це буде окрема книга під назвою "Як проґавити усе",
– акцентує військовослужбовець ЗСУ.
Такий результат спричинили різні показники – аналітичні служби ФСБ, клептоманія російських генералів, некомпетентність їхніх розвідувальних структур, зажерливість "луб'янського злочинного угрупування", що паразитує в Росії, низький психологічний та майновий стан росіян, які не хочуть та не вміють воювати, їх цікавлять лише гроші та мародерство.
"В цілому – слава Путіну! Дуже дякуємо йому за такі методи ведення бойових дій. Мабуть, при будь-якому іншому президентові Росія завдала б нам значно більших збитків", – запевняє Євген Карась.
Втрати ворога станом на 14 грудня
- Так звана "друга армія світу" продовжує втрачати своїх військових в Україні. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували щонайменше 96 тисяч російських солдатів.
- За добу наші захисники знищили ще 740 загарбників. Окрім цього, вони перетворили на брухт щонайменше 4 російських танки, 7 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки.
- Як стверджує радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, втрати російських загарбників у війні більші за ті, що оприлюднює Генштаб ЗСУ. Так, це втрати, які дають в міністерстві оборони Росії, а вони їх окремо рахують залежно від виду військ. Тому, вважає він, цифра вже перевищує 100 тисяч солдатів ворожої армії.