За будь-якого іншого президента Росії наші збитки могли б бути гіршими, – військовий ЗСУ

На початку повномасштабного вторгнення західні аналітики давали Україні 2 – 3 дні. Річ у тім, що так звана "друга армія світу" в усьому переважала ЗСУ – в артилерії, в техніці, в особовому складі.

Ба більше, у Росії був п'ятий бюджет світу на збройні сили. Попри все це, у росіян нічого не виходить на фронті, українські захисники перетворили їхнє військо на 22 армію світу. Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.

Варте уваги Путін з усіх сил відтягує момент, коли йому доведеться визнати, що Росія програла, – ISW

Слава Путіну, який усе проґавив

Як зауважує військовий, Путін справді талановитий український диверсант – це наш кремлівський щур. Ми недооцінюємо його.

"При Путіні пам'ятники Бандері ставитимуть у Донецьку, при Путіні в Криму усі співатимуть гімн України, як робили це у 1992 році, при Путіні відбудеться розвал Росії, при Путіні стратегічні ракети за мільярди доларів вражають порожні туалети на пляжах Одеси", – говорить Карась.

Можливо, додає він, Путін та Шойгу несвідомо пройнялися українським вайбом й переслухали наших пісень. Всього за 9 місяців вони протринькали свій потенціал, свої збройні сили та свою стабільність як держави.

Це щось з чимось. Це треба вміти. Це буде окрема книга під назвою "Як проґавити усе",

– акцентує військовослужбовець ЗСУ.

Такий результат спричинили різні показники – аналітичні служби ФСБ, клептоманія російських генералів, некомпетентність їхніх розвідувальних структур, зажерливість "луб'янського злочинного угрупування", що паразитує в Росії, низький психологічний та майновий стан росіян, які не хочуть та не вміють воювати, їх цікавлять лише гроші та мародерство.

"В цілому – слава Путіну! Дуже дякуємо йому за такі методи ведення бойових дій. Мабуть, при будь-якому іншому президентові Росія завдала б нам значно більших збитків", – запевняє Євген Карась.

Втрати ворога станом на 14 грудня