За час війни в Україну повернули понад 400 тіл військових, з них 30 – сьогодні

У межах обмінів з росією, Україна повертає полонених та тіла загиблих. За весь час повномасштабного вторгнення вдалося повернути понад 400 тіл полеглих військовослужбовців.

Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олег Костенко. Більшість повернених тіл – загиблі захисники "Азовсталі".

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Це підтвердили і в Міністерстві реінтеграції. Там зазначили, що 12 липня в межах чергового обміну вдалося повернути ще 30 тіл загиблих військовослужбовців.

Багато тіл повертаються без документів

Олег Костенко зазначив, що часто родичі воїнів з "Азовсталі" розуміють, що їхні рідні могли загинути та здають ДНК. Однак якщо найближчим часом Україна повертатиме велику кількість тіл загиблих військових з різних напрямків, то може зрости кількість випадків, коли ідентифікувати тіло важко.

Якщо зараз ми будемо забирати більшість людей не з "Азовсталі", то там буде більше випадків, коли є тіло, але не здали ДНК. Тому коли я веду перемовини, то є домовленість з росією писати про те, хоча би звідки тіло — це Луганський напрямок, Волноваха чи це Харківський напрямок тощо. Бо дуже багато тіл без документів, ми не знаємо, хто вони,

– пояснив Костенко.

Уповноважений також розповів, що тіла загиблих, які повертають по обміну, потрапляють в 1 із 3 моргів – у Київ, Дніпро або Харків. Також планують відкрити морг у Запоріжжі.

Однак родичам зниклих безвісти не потрібно здавати ДНК в цих містах – вони можуть зробити це і в будь-якому місті країни, а результат потрапить у єдину базу.

Повернення ще 30 тіл загиблих військовослужбовців відбувалося в межах операції в Запорізькій області за співпраці Головного управління розвідки, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур.

Скільки українських воїнів вважають зниклими безвісти

Напередодні Олег Костенко розповів, що зниклими безвісти в Україні вважають 7 200 військовослужбовців. Саме стільки заяв зареєстрували відповідно до звернень родичів.

Уповноважений з питань зниклих безвісти пояснив розбіжність з даними ЗСУ, які повідомляли про понад 2 000 військовослужбовців. Костенко зазначив, що ЗСУ повідомили лише про кількість своїх бійців, які зникли безвісти, а озвучена ним цифра враховує бійців Нацгвардії, Держприкордонслужби, поліції та інших силових структур.

Більшість українських бійців, яких вважають зниклими безвісти, живі.

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