За час війни у зоопарку Києва народилися 2 лемури і 2 козенят

Тварини у Київському зоопарку не залишилися без догляду навіть попри війну. За час російського вторгнення там народились 2 козенят та 2 котячих лемурів.

Наразі Київський зоопарк зачинений для відвідувачів. Водночас на місці цілодобово перебувають зоокіпери, ветеринари, інженерна служба та інші.

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Війна спричинила стрес у тварин

Частину тварин вирішили перемістити до внутрішніх вольєрів та підземних галерей, адже жорстокі дії росіян призводять до жахливого стресу у тварин.

Наразі ветеринари ретельно стежать за їхнім емоційним станом. У разі необхідності їм надають заспокійливе.

Становище зоопарку стабільне. Він забезпечений електроенергією, водою, теплом та кормами. Водночас раціони тварин скоригували відповідно до загальноприйнятої норми взаємозамінних кормів.

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