Путін готує умови для розширення мобілізації в Росії, – Зеленський після доповіді розвідки

У Росії готуються умови для розширеної мобілізації попри втрати, що переважають за кількість росіян, що стали до збройних сил агресора.

Про це 25 липня заявив Володимир Зеленський.

У планах Росії немає миру

Президент України заявив, що заслухав доповіді розвідки про плани Росії на осінь. Зокрема, ворог не планує припинення війни.

Володимир Путін готується розширювати мобілізацію на тлі значних втрат російської армії. Так, за неповних сім місяців 2026 року до неї набрали 221 тисячу осіб. А втратив ворог за цей період майже 225,5 тисячі окупантів: 131 тисяча – загиблі, майже 93 тисячі – поранені.