За день до старту: Youtube заблокував ще один канал російських пропагандистів з Russia Today

Youtube заблокував канал російських пропагандистів Russia Today DE – RT auf Sendung, який мав мовити німецькою мовою. Він тільки в цей день мав почати трансляцію. У Росії такий крок назвали "привітанням з прем'єрою".

Зазначили, що RT Deutsch видалили з YouTube за обхід накладених на у вересні обмежень. У пресслужбі Google в Росії наголосили, що платформа має чіткі правила спільноти.

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Канал видалили з ютубу через порушення умов використання. Якщо канал видалили, його власник не може використовувати, володіти або створювати будь-які інші канали.

Тому канал RT auf Sendung також був вилучений за порушення умов використання YouTube, а саме за обхід раніше введених обмежень,

– мовиться у повідомленні.

Реакція Москви

Представниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала блокування. Сказала, що нічого іншого не очікували.

Кожен вітає з прем'єрою, як уміє,

– сказала Захарова.

Редакторка російського RT Маргарита Симоньян заявила про нібито "медійну війну".

Що цьому передувало

YouTube ще у вересні видалив канал німецької редакції Russia Today. Платформа пояснила причину – російське ЗМІ поширювало брехливу інформацію щодо коронавірусу.

Натомість в МЗС Росії заявили, що рішення блокування каналу має єдину мету – "заглушити джерела інформації, які не вкладаються в комфортний для німецького офіціозу медійний фон".

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