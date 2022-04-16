За день евакуювали майже 1500 осіб через гумкоридори: серед них люди з Маріуполя
В Україні продовжують робити все задля евакуації людей. Розповідаємо актуальну інформацію щодо роботи гуманітарних коридорів 16 квітня.
Загалом за день вдалося евакуювати 1 449 людей. Працювали коридори з Маріуполя, Бердянська, а також із кількох міст на Луганщині, інформує 24 канал.
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Через гуманітарні коридори з Бердянська та Маріуполя вдалося виїхати до Запоріжжя 1 381 людині. Для цього вони використовували власний транспорт:
- безпосередньо з Маріуполя врятувалися 170 осіб;
- ще 1 211 людина покинула міста Пологи, Василівку, Бердянськ та Мелітополь у Запорізькій області.
Щодо роботи гуманітарних коридорів на Луганщині, то там вдалося провести організовану евакуацію 68 людей з Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної. Людей вивозили, попри перманентні обстріли. На жаль, масштабні обстріли зірвали евакуацію жителів міста Лисичанська.
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