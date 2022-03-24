За день на Миколаївщині збили дві російські крилаті ракети

24 березня 2022 , 22:36
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Джерело:

ПК "Південь"

Українські військові продовжують знищувати повітряні цілі російських окупантів. У Миколаївській області ЗСУ збили дві крилаті ракети.

Відтак, процес полювання продовжується. Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

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Сьогодні, 24 березня, у Миколаївській області зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збиті дві російські крилаті ракети морського базування,
– мовиться у повідомленні.

Бойові втрати Росії

Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати російських окупантів за час повномасштабної війни проти України, станом на 24 березня:

  • особового складу – близько 15 800;
  • танків – 530 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 1 597 одиниць;
  • артилерійських систем – 280 одиниць;
  • РСЗВ – 82 одиниці;
  • засоби ППО – 47 одиниць;
  • літаків – 108 одиниць;
  • гелікоптерів – 124 одиниці;
  • автомобільної техніки – 1 033 одиниці;
  • кораблі / катери – 4 одиниці;
  • цистерн з ПММ – 72 одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 одиниць;
  • спеціальна техніка – 16 одиниць.

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Автор: Олег Васьків