За день на Миколаївщині збили дві російські крилаті ракети

Українські військові продовжують знищувати повітряні цілі російських окупантів. У Миколаївській області ЗСУ збили дві крилаті ракети.

Відтак, процес полювання продовжується. Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

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Сьогодні, 24 березня, у Миколаївській області зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збиті дві російські крилаті ракети морського базування,

– мовиться у повідомленні.

Бойові втрати Росії

Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати російських окупантів за час повномасштабної війни проти України, станом на 24 березня:

особового складу – близько 15 800;

танків – 530 одиниць;

бойових броньованих машин – 1 597 одиниць;

артилерійських систем – 280 одиниць;

РСЗВ – 82 одиниці;

засоби ППО – 47 одиниць;

літаків – 108 одиниць;

гелікоптерів – 124 одиниці;

автомобільної техніки – 1 033 одиниці;

кораблі / катери – 4 одиниці;

цистерн з ПММ – 72 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 одиниць;

спеціальна техніка – 16 одиниць.

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