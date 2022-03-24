За день на Миколаївщині збили дві російські крилаті ракети
24 березня 2022 , 22:36Читать новость на русском
Джерело:ПК "Південь"
Українські військові продовжують знищувати повітряні цілі російських окупантів. У Миколаївській області ЗСУ збили дві крилаті ракети.
Відтак, процес полювання продовжується. Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".
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Сьогодні, 24 березня, у Миколаївській області зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збиті дві російські крилаті ракети морського базування,
– мовиться у повідомленні.
Бойові втрати Росії
Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати російських окупантів за час повномасштабної війни проти України, станом на 24 березня:
- особового складу – близько 15 800;
- танків – 530 одиниць;
- бойових броньованих машин – 1 597 одиниць;
- артилерійських систем – 280 одиниць;
- РСЗВ – 82 одиниці;
- засоби ППО – 47 одиниць;
- літаків – 108 одиниць;
- гелікоптерів – 124 одиниці;
- автомобільної техніки – 1 033 одиниці;
- кораблі / катери – 4 одиниці;
- цистерн з ПММ – 72 одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 одиниць;
- спеціальна техніка – 16 одиниць.
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