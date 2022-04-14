За день вдалося евакуювати 2 557 людей, – Верещук

Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 14 квітня. Упродовж дня вдалося евакуювати 2 557 людей.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук розповіла, що з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2332 людини. Серед них – 289 маріупольців.

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Окрім того, ще 2043 людини – жителі міст Запорізької області. Мовиться про:

Пологи;

Василівка;

Бердянськ;

Мелітополь.

Також вдалося евакуювати 225 людей з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної Луганської області.

Режим тиші з боку окупаційних військ знову забезпечено не було,

– наголосила Верещук.

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