За день вивезли тисячі людей: результати роботи гумкоридорів Донеччини 20 березня

На Донеччині, як і в кількох інших регіонах, 20 березня працював гуманітарний коридор. За день ним вдалося вивезти з пекла війни одразу кілька тисяч людей.

Їх доставляли на безпечнішу територію автобусами. Проте також у гуманітарному коридорі можна їхати автомобілями. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на міністерку з питань реінтеграції окупованих територій Ірину Верещук.

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З Маріуполя евакуюють значно більше жителів

З міста Маріуполь евакуювали автобусами та авто загалом 3 985 людей. Для евакуації маріупольців з Бердянська в цей день залучили 11 автобусів. Станом на 22 годину вечора, вони вже доїхали до Запоріжжя.

Проте робота соціальних служб на цьому не зупиняється. Тому вже зранку наступного дня в напрямку Маріуполя планують відправити ще 50 автобусів.

Також вже провели переговори, щоб частина автобусів 21 березня змогли доїхати й провести евакуацію з міста Мангуш. Також людей забиратимуть із прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема з села Мелекіне.

Що потрібно знати для евакуації з Бердянська

Посадка в евакуаційні автобуси в Бердянську – площа перед міським спорткомплексом в Бердянську по вулиці Мелітопольське шосе, 27.

Також у Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців. Проте задля безпеки вони мають рухатися суворо по маршруту.

Адреси для дозаправлення:

проспект Східний, 4а;

вулиця Мелітопольське шосе, 87б.

Оскільки дозаправки потребують багато автомобілів, людей просять із розумінням ставитися до черг.

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В Бердянську діє гаряча лінія. За потреби, туди можна звернутися для отримання допомоги в евакуації. Номери гарячої лінії: +38 097 551 59 17; +38 050 439 75 29; 3 62 76 та 3 52 52