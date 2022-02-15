За депутата Київради Трубіцина внесли заставу, він виходить із СІЗО
15 лютого 2022 , 18:44Читать новость на русском
Депутат Київради Владислав Трубіцин, якого підозрюють в отриманні хабаря, випустять із СІЗО. Все через те, що за нього внесли заставу.
Як повідомив журналіст Олег Новіков, на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 14,886 мільйона гривень застави.
Важливо НАБУ опублікувало відеодоказ зі "слугою" Трубіциним, якого підозрюють у хабарництві
Тож тепер він вийде із СІЗО і на нього покладуть зобов'язання, зокрема:
- здати закордонні паспорти;
- носити електронний браслет.
Також заставу внесли за:
- виконувача обов'язків директора КП "Міський магазин" Амана Моламова;
- його заступника Олексія Непряхіна.
На них теж покладуть обов'язки і вони вийдуть із СІЗО.
Викриття "слуги народу" Трубіцина на хабарі: головне
- НАБУ та САП опублікували відео викриття на хабарі депутата Київради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Крім депутата, неправомірну вигоду у розмірі 1,26 мільйона гривень намагалися отримати ще 5 осіб.
- Серед викритих – депутат Трубіцин, його помічник та наближена до нього людина, директор комунального підприємства і 2 заступники. За отриманий хабар вони мали сприяти у перемозі в електронних торгах за право дрібної сезонної торгівлі у семи точках.
- Загалом депутат та інші викриті особи просили 1,39 мільйона гривень. Однак їх викрили на передачі значної частини з цієї суми
- Прокурори САП домоглися часткового задовільнення клопотання про обрання запобіжного заходу депутату Київради Владиславу Трубіцину. "Слугу народу" помістили до слідчого ізолятора, де він мав перебувати до 9 квітня.