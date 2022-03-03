За деякими даними, війська Білорусі вже використовуються у війні, – Данілов

Олексій Данілов заявив, що, за деякими даними, білоруські війська вже використовуються у війні Росії з Україною. Керівництво Білорусі все більше фіксують як посібників Росії – держави-терориста.

Секретар РНБО заявив, що упродовж доби російським окупаційним військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків. Наступ зупинили.

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Керівництво Білорусії все більше фіксується як посібники держави-терориста Росії. Білоруська територія, а за деякими даними, і її збройні сили, використовуються у війні з Україною,

– заявив Данілов.

Данілов наголосив, що ворожі сили – деморалізовані. Тим часом українські герої – щодня все більш мотивовані.

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