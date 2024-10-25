За співпрацею Путіна та Кім Чен Ина стоїть зовсім інша людина

На пресконференції після саміту БРІКС Путін вперше прокоментував можливість присутності північнокорейських військових у Росії. Він дав зрозуміти, що не бачить у цьому нічого надзвичайного.

Риторика Путіна незмінна

Владімір Путін заявив, що згідно зі статтею 4 Договору про стратегічне партнерство між Росією та КНДР, обидві країни зобов'язалися допомагати одна одній у випадку агресії.

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Путін не виправдовувався через присутність військ КНДР на території Росії. Це ще раз показує, що він намагається створити умови для ескалації ситуації не лише на російсько-українському фронті, але й на Корейському півострові.

Південна Корея досить жорстко реагує на можливість присутності північнокорейських військових на фронтах російсько-української війни. Вона побоюється, що Північна Корея буде використовувати цю участь своїх військових у війні як підготовку для війни вже проти Південної Кореї.

Коли у Путіна запитали, за яких умов він погодився б припинити війну з Україною, політик відповів стандартно. Мовляв, будь-які мирні домовленості можливі тільки з урахуванням реалій, які склалися на землі. Ця відома вимога Путіна до України пов'язана з 2014 роком. Тоді, після анексії Криму, Путін заявив, що "кримське питання" є закритим, а Москва більше ніколи не буде вести розмови з Києвом про територіальну приналежність Криму.

У 2022 році до Криму приєдналися анексовані Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області. Як можна зрозуміти зі слів Путіна, він навіть не думає про можливість виведення російських військ з окупованої української території. Ба більше, вимагає від України, щоб ЗСУ відійшли з областей, які є окупованими. Путін створює умови, за яких перемовини між Україною та Росією не мають жодних перспектив для початку.

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У Путіна запитували про те, як він може одночасно говорити про стабільність у світі й продовжувати війну проти України, яка вже призвела до атак безпілотників по російських містах. Адже до війни цих атак не було. Путін відповів, що ситуація була загрозливішою і знову нагадав про умови, які Росія висувала Заходу напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Умови, які передбачали, що західні країни мають погодитися з неможливістю євроатлантичної інтеграції України, Грузії та інших колишніх радянських республік.

Це теж брехня. Західні лідери, які розмовляли з Путіним у ті тижні, коли МЗС Росії висунуло ці вимоги до НАТО і США, підкреслювали, що не можуть погодитися, щоб Росія накладала вето на будь-які рішення Альянсу. Однак разом з цим вони були готові до перемовин з Москвою щодо всіх питань, які вона вважає загрозливими з погляду власної безпеки.

Та Путін висував умови зовсім не для того, щоб розмовляти з Заходом. Його ціль була – створити базу під свою війну проти України.

Якщо уважно проаналізувати відповіді Путіна, ми побачимо, що умови закінчення війни, які він висував ще у 2022 році, не відрізняються від 2024 року. Путін хоче розмовляти з ненависною йому Україною виключно мовою ультиматумів і капітуляції. Агресор сподівається, що час залишається на його боці.

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Для чого Путіну глобалізація війни

Єдине, що змінилося – Путін сповнений рішучості глобалізувати цю війну. Близького Сходу агресору вже не достатньо. Він думає про значно серйознішу глобалізацію ситуації завдяки Корейському півострову. Невідомо, як там буде розвиватися ситуація після того, як північнокорейські військові почнуть воювати на українській землі, або будуть використовуватися росіянами як допоміжна армія у боях у Курській області.

Зараз ми не знаємо, як саме Путін хоче використати солдатів Кім Чен Ина. Можливо, хоче просто створити пропагандистську модель присутності північнокорейських військових як пастку для конфлікту між Північною та Південною Кореями. Це може бути досить складна спецоперація, яку прямо зараз готують в кабінетах очільників ФСБ.

Та зрозуміло одне – Путін почав розглядати глобалізацію конфліктів як один з важливих інструментів своєї війни з Україною та конфронтації з Заходом.

Цікаво було б дізнатися, що з цього приводу думає інший учасник пресконференції у Казані – китайський лідер Сі Цзіньпін. Без його благословення ніякі північнокорейські військові не можуть приїхати на територію Росії й воювати проти України. Це ще раз дозволяє сказати, що за всіма діями Путіна і Кім Чен Ина стоїть інша людина, яка зацікавлена у дестабілізації світу та ослабленні США, – Сі Цзіньпін.