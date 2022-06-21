За добу у Бердянську пролунало 18 вибухів
У тимчасово окупованому Бердянську доба на 21 червня пройшла неспокійно. За цей час у місці пролунало майже два десятки вибухів.
Однак це – не справа рук партизанів. Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя.
Увага Росіяни могли самі влаштувати теракти у Мелітополі і Бердянську на "день Росії", – ISW
За його словами, так росіяни вже тривалий час намагаються щось зробити з боєприпасами, які перевозив великий десантний корабель "Саратов". До слова, його потопили 24 березня.
Ми можемо тільки уявити, яка кількість боєприпасів не потрапила у російські війська внаслідок вдалої нашої атаки. Окупанти досі не можуть навести порядок на причалі й постійно витягають боєприпаси із води,
– розповів журналіст.
Тож це не дає їм спокійно жити, й росіяни вимушені знищувати їх шляхом ліквідації. Так, лише за вчорашній день місцеві жителі нарахували там 18 вибухів протягом дня.Нагадаємо! У тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську 12 червня також пролунали вибухи. Ймовірно, влаштувала їх російська влада, щоб звинуватити українських партизанів у нападах на мирне населення. Таку думку висловили в американському Інституті вивчення війни. Зауважимо, що вибухи трапилися у так званий "день Росії".
На Запоріжжі знищили 14 росіян та купу техніки
Тим часом на фронті тривають артилерійські перестрілки. Наші оборонці за попередню добу з допомогою аеророзвідки знищили на Запоріжжі:
- орієнтовно 14 росіян;
- ще 17 ворогів поранили;
- також спалили 3 бронемашини;
- знайшли і ліквідували опорний пункт ворожого взводу, бліндаж і спостережний пункт.
Загальні втрати окупантів
ЗСУ станом на 21 червня ліквідували вже 34 100 російських окупантів. Упродовж доби знищили 300 загарбників.
Крім цього, окупанти втратили у техніці:
- танків – 1496,
- бойових броньованих машин – 3606,
- артилерійських систем – 752,
- РСЗВ – 239,
- засобів ППО – 98,
- літаків – 216,
- гелікоптерів – 181,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 611,
- крилатих ракет – 137,
- кораблів /катерів – 14,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2537,
- спеціальної техніки – 59.
Генштаб ЗСУ наголосив, що ці дані – приблизні. Підрахунок точної кількості ліквідованих ворогів ускладнюють інтенсивні бойові дії.