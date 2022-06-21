За добу у Бердянську пролунало 18 вибухів

У тимчасово окупованому Бердянську доба на 21 червня пройшла неспокійно. За цей час у місці пролунало майже два десятки вибухів.

Однак це – не справа рук партизанів. Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя.

Увага Росіяни могли самі влаштувати теракти у Мелітополі і Бердянську на "день Росії", – ISW

За його словами, так росіяни вже тривалий час намагаються щось зробити з боєприпасами, які перевозив великий десантний корабель "Саратов". До слова, його потопили 24 березня.

Ми можемо тільки уявити, яка кількість боєприпасів не потрапила у російські війська внаслідок вдалої нашої атаки. Окупанти досі не можуть навести порядок на причалі й постійно витягають боєприпаси із води,

– розповів журналіст.

Тож це не дає їм спокійно жити, й росіяни вимушені знищувати їх шляхом ліквідації. Так, лише за вчорашній день місцеві жителі нарахували там 18 вибухів протягом дня.

На Запоріжжі знищили 14 росіян та купу техніки

У тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську 12 червня також пролунали вибухи. Ймовірно, влаштувала їх російська влада, щоб звинуватити українських партизанів у нападах на мирне населення. Таку думку висловили в американському Інституті вивчення війни. Зауважимо, що вибухи трапилися у так званий "день Росії".

Тим часом на фронті тривають артилерійські перестрілки. Наші оборонці за попередню добу з допомогою аеророзвідки знищили на Запоріжжі:

орієнтовно 14 росіян;

ще 17 ворогів поранили;

також спалили 3 бронемашини;

знайшли і ліквідували опорний пункт ворожого взводу, бліндаж і спостережний пункт.

Загальні втрати окупантів

ЗСУ станом на 21 червня ліквідували вже 34 100 російських окупантів. Упродовж доби знищили 300 загарбників.

Крім цього, окупанти втратили у техніці:

танків – 1496,

бойових броньованих машин – 3606,

артилерійських систем – 752,

РСЗВ – 239,

засобів ППО – 98,

літаків – 216,

гелікоптерів – 181,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 611,

крилатих ракет – 137,

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2537,

спеціальної техніки – 59.

Генштаб ЗСУ наголосив, що ці дані – приблизні. Підрахунок точної кількості ліквідованих ворогів ускладнюють інтенсивні бойові дії.

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