За добу бійці ООС відбили 9 атак росіян: збили літак, крилату ракету й знищили багато техніки

28 квітня 2022 , 22:18
Читать новость на русском

Джерело:

Операція об'єднаних сил

Упродовж поточної доби, 28 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак російських загарбників. Крім того, нашим захисникам, які працюють в гарячих точках, вдалося знищити низку ворожої техніки.

Про нові втрати Росії повідомили у пресслужбі Об'єднаних сил, зазначивши, що українські військові продовжують стримувати наступ окупантів на Луганському та Донецькому напрямках. 

До теми Ворожі танки луплять невпинно, – захисники Рубіжного обіцяють стримувати наступ росіян

Втрати росіян в зоні відповідальності ООС

Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили впродовж 28 квітня:

  • 6 танків,
  • одну артилерійську систему,
  • 12 одиниць броньованої техніки,
  • один автомобіль,
  • одну зенітну установку.

Тим часом підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:

  • один ворожий літак,
  • одну крилату ракету,
  •  5 безпілотних літальних апаратів.

Об'єднання додає, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора. 

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ на Луганщині окупанти намагалися захопити Рубіжне. Однак зазнали втрат та відступили.

Зверніть увагу – росіяни знищили дві хати на Запоріжжі ракетами за 6.5 мільйонів доларів: дивіться відео 

 

Автор: Юлія Бабич