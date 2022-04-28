За добу бійці ООС відбили 9 атак росіян: збили літак, крилату ракету й знищили багато техніки
Джерело:Операція об'єднаних сил
Упродовж поточної доби, 28 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак російських загарбників. Крім того, нашим захисникам, які працюють в гарячих точках, вдалося знищити низку ворожої техніки.
Про нові втрати Росії повідомили у пресслужбі Об'єднаних сил, зазначивши, що українські військові продовжують стримувати наступ окупантів на Луганському та Донецькому напрямках.
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Втрати росіян в зоні відповідальності ООС
Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили впродовж 28 квітня:
- 6 танків,
- одну артилерійську систему,
- 12 одиниць броньованої техніки,
- один автомобіль,
- одну зенітну установку.
Тим часом підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:
- один ворожий літак,
- одну крилату ракету,
- 5 безпілотних літальних апаратів.
Об'єднання додає, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.
Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ на Луганщині окупанти намагалися захопити Рубіжне. Однак зазнали втрат та відступили.
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