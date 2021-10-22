За добу бойовики на Донбасі поранили вже двох українських воїнів

22 жовтня 2021 , 18:30
Читать новость на русском

Джерело:

штаб ООС

Проросійські бойовики продовжують цинічно обстрілювати позиції українських військових. Так, внаслідок ворожих дій впродовж 22 жовтня постраждали двоє наших захисників.

Двоє бійців перебувають у лікарні

Зранку штаб Операції об'єднаних сил повідомив про одного пораненого воїна. А вже надвечір з'явилася інформація про ще одного постраждалого.

Рекомендуємо З вдячністю у серці: українцям пропонують надіслати листівку військовим

Відомо, що другий військовий зазнав бойового травмування. 

Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний,
– мовиться у повідомленні.

Щоб змусити противника припинити обстріл, Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь.

Ситуація на Донбасі 22 жовтня

За добу російські найманці 9 разів порушили тишу із застосуванням забороненої зброї. Гаряче було:

  • неподалік Золотого-4. Там ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів;
  • у напрямку Красногорівки. Бойовики здійснили обстріл з мінометів та артилерії;
  • біля Катеринівки окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • позиції ЗСУ у районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети;
  • біля Новозванівки окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс;
  • неподалік Луганського обстріл вели зі станкових протитанкових гранатометів.
Автор: Софія Мінджоса