За добу на Донбасі ЗСУ знищили понад 20 окупантів і багато ворожої техніки
15 квітня 2022 , 21:26Читать новость на русском
Збройні Сили України 15 квітня успішно відбили єдину за добу атаку окупантів на Донбасі. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.
Зокрема, наші військові знищили 22 окупантів. Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
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Втрати російських окупантів на Донбасі 15 квітня
Українські захисники продовжують стримувати агресора у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 15 квітня, окрім відбитої атаки ворога, наша артилерія завдавала вогневих уражень по скупченню особового складу та техніки окупантів.
Загалом у ході боїв українські військові на Сході за добу знищили:
- особового складу ворога – 22;
- танків – 1;
- артилерійських систем – 1;
- артилерійський тягач – 1;
- безпілотники – 2;
- спецтехніка – 1.
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