За добу окупанти нанесли близько 50 ударів з артилерії та танків по Харкову, – Синєгубов

9 квітня 2022 , 11:15
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Олега Синєгубова

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в області станом та про атаки ворога.

Синєгубов повідомив, що добу російські загарбники завдали приблизно 50 ударів із різних видів озброєння. Йдеться про артилерію, міномети, танки та РСЗВ. У   результаті ворог пошкодив інфраструктуру у Харкові (Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ).

Варте уваги Пентагон переконаний, що ракетний удар по вокзалу у Краматорську здійснила Росія

Ситуація на Харківщині

За добу російські окупанти також активно обстрілювали місто Дергачі. На щастя, ніхто не постраждав. Проте, вони пошкодили наступні об'єкти інфраструктури:

  • лікарні,
  • амбулаторії,
  • житлові будинки.

Глава Харківської ОДА також повідомив, що Ізюмський напрямок досі залишається складним. Окупанти прагнуть обійти Ізюм та позиції української армії. Їхня ціль – перевести свої війська на Донеччину та Луганщину. Таким чином, росіяни хочуть посилити свою військову присутність у цих регіонах.

Олег Синєгубов наголосив, що завдяки ЗСУ на цих напрямках російські загарбники зазнають великих втрат кожного дня. Йдеться про техніку та живу силу. Він також додав, що у цьому районі продовжують проводити евакуацію людей:

  • З Барвінкового та Лозової активно евакуюють людей. Головна причина – прогноз щодо ймовірного зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти.
  • Тоді як Балаклії вже встигли виїхати 15 тисяч людей, там залишилися – близько 50 тисяч осіб.
  • З Барвінкового виїхали майже 3 тисячі осіб, залишилося – 1,5 тисячі людей.

Очільник Харківської ОДА додав, що обласний гуманітарний штаб продовжує займатися доставленням продуктів, засобів гігієни та одягу до пунктів видачі у Харкові, відправляємо громадам області, в тому числі й на тимчасово окуповані території.

До теми – Окупанти намагаються блокувати Харків та наступають з Ізюма: дивитися відео


 

Автор: Віта Свірневська