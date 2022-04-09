За добу окупанти нанесли близько 50 ударів з артилерії та танків по Харкову, – Синєгубов

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в області станом та про атаки ворога.

Синєгубов повідомив, що добу російські загарбники завдали приблизно 50 ударів із різних видів озброєння. Йдеться про артилерію, міномети, танки та РСЗВ. У результаті ворог пошкодив інфраструктуру у Харкові (Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ).

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Ситуація на Харківщині

За добу російські окупанти також активно обстрілювали місто Дергачі. На щастя, ніхто не постраждав. Проте, вони пошкодили наступні об'єкти інфраструктури:

лікарні,

амбулаторії,

житлові будинки.

Глава Харківської ОДА також повідомив, що Ізюмський напрямок досі залишається складним. Окупанти прагнуть обійти Ізюм та позиції української армії. Їхня ціль – перевести свої війська на Донеччину та Луганщину. Таким чином, росіяни хочуть посилити свою військову присутність у цих регіонах.

Олег Синєгубов наголосив, що завдяки ЗСУ на цих напрямках російські загарбники зазнають великих втрат кожного дня. Йдеться про техніку та живу силу. Він також додав, що у цьому районі продовжують проводити евакуацію людей:

З Барвінкового та Лозової активно евакуюють людей. Головна причина – прогноз щодо ймовірного зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти.

Тоді як Балаклії вже встигли виїхати 15 тисяч людей , там залишилися – близько 50 тисяч осіб .

, там залишилися – близько . З Барвінкового виїхали майже 3 тисячі осіб, залишилося – 1,5 тисячі людей.

Очільник Харківської ОДА додав, що обласний гуманітарний штаб продовжує займатися доставленням продуктів, засобів гігієни та одягу до пунктів видачі у Харкові, відправляємо громадам області, в тому числі й на тимчасово окуповані території.

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