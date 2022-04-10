За добу на південному рубежі окупанти втратили 37 військових і 4 одиниці техніки

10 квітня 2022 , 00:12
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Джерело:

Оперативне командування "Південь"

Всього за добу 9 квітня на південному напрямку оборони окупанти втратили живу силу та техніку.

В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що ворог втратив 37 орків та 4 одиниці техніки.

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Додамо, що Міноборони України повідомило про загальні бойові втрати противника станом на 9 квітня.

Бойові втрати ворога

  • особового складу – 19100 осіб,
  • танків — 705 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 1895 одиниць,
  • артилерійських систем – 335 одиниць,
  • РСЗВ – 108 одиниць,
  • засоби ППО – 55 одиниць,
  • літаків – 151 одиниця,
  • гелікоптерів – 136 одиниць,
  • автомобільної техніки – 1363 одиниць,
  • кораблі – 7 одиниць,
  • цистерн з ПММ – 76 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.
  • спеціальна техніка – 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.


 

Автор: Марта Пономаренко