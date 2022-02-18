За добу в Україні понад 34 тисячі нових COVID-хворих та більш ніж 3 тисячі госпіталізацій

За минулу добу, 17 лютого, в Україні виявили 34 938 хворих на коронавірус. Відомо, що серед них 2 879 дітей та 870 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 3 323 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 282 пацієнти померли. Натомість одужали 29 254 інфікованих.

Днем раніше Нові дані про "сина" Омікрона, захист від нових штамів: новини про коронавірус 17 лютого

Кількість захворювань в регіонах за добу:

місто Київ – 4 538;

Вінницька область – 687;

Волинська область – 1 118;

Дніпропетровська область – 2 712;

Донецька область – 1 833;

Житомирська область – 1 706;

Закарпатська область – 446;

Запорізька область – 1 405;

Івано-Франківська область – 536;

Київська область – 1 316;

Кіровоградська область – 461;

Луганська область – 748;

Львівська область – 1 490;

Миколаївська область – 1 235;

Одеська область – 3 587;

Полтавська область – 1 668;

Рівненська область – 824;

Сумська область – 1 118;

Тернопільська область – 608;

Харківська область – 1 800;

Херсонська область – 980;

Хмельницька область – 1 354;

Черкаська область – 1 273;

Чернівецька область – 381;

Чернігівська область – 1114.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування населення

Вчора в Україні провели 116 625 тестів на коронавірус, зокрема: 52 932 методом ПЛР та 5 424 методом ІФА. Також було проведено 58 269 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

Загальна статистика захворюваності в країні

Станом на 18 лютого в Україні зареєстровано 4 672 198 хворих на коронавірус. 3 896 009 з них вже подолали хворобу. Але, на жаль, вона забрала життя 104 106 українців.

Від початку пандемії в Україні провели 19 288 823 ПЛР тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу