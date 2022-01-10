Зробили замало тестів: в Україні виявили майже 2 тисячі хворих на COVID-19
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 9 січня, в Україні зафіксували 1 969 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 94 дитини та 41 медпрацівник.
До лікарень госпіталізували 1 064 людей з COVID-19 або з наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 86 інфікованих померли. Натомість одужали 3 517 людей.
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Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах:
- місто Київ – 398;
- Вінницька область – 74;
- Волинська область – 48;
- Дніпропетровська область – 49;
- Донецька область – 8;
- Житомирська область – 43;
- Закарпатська область – 61;
- Запорізька область – 19;
- Івано-Франківська область – 77;
- Київська область – 135;
- Кіровоградська область – 50;
- Луганська область – 13;
- Львівська область – 130;
- Миколаївська область – 36;
- Одеська область – 113;
- Полтавська область – 109;
- Рівненська область – 31;
- Сумська область – 102;
- Тернопільська область – 60;
- Харківська область – 192;
- Херсонська область – 12;
- Хмельницька область – 14;
- Черкаська область – 83;
- Чернівецька область – 87;
- Чернігівська область – 25.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи тестування населення доволі низькі
Вчора, 9 січня, в Україні провели лише 24 283 тести на коронавірус. З них 10 332 методом ПЛР, 908 методом ІФА та 13 043 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загальна картина захворюваності в країні
За весь час пандемії в Україні зафіксували 3 704 442 хворих на COVID-19, 3 514 786 з яких вже одужали. На жаль, недуга забрала життя 97 325 громадян.Зверніть увагу: станом на ранок 10 січня в Україні провели 16 966 846 ПЛР-тестувань.
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