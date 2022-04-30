За добу захисники Сходу знищили 81 окупанта, літак і безпілотник

30 квітня 2022 , 21:48
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Джерело:

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Захисники Сходу за сьогодні знищили 81 російського окупанта, а також мають чимало перемог у небі.

6 ворожих атак на Сході

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати протистояння російським окупантам 30 квітня. Ворог здійснив 6 атак. Усі вони були успішно відбиті нашими героями.

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Протягом доби, 30 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 6 атак,
– йдеться у повідомленні. 

Втрати ворога на Сході за добу:

  • особового складу – 81
  • танки – 3
  • БМП – 6
  • БТР – 5
  • мінометний розрахунок – 1
  • АТТ – 5
  • літаків – 1
  • БПЛА – 1

Якою є ситуація на Донбасі

  • За даними Генштабу, росіяни проводять наступальні дії, щоб повністю захопити Донецьку та Луганську області. Адже це дозволить їм отримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.
  • Вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах окупанти гатять по позиціях Збройних Сил України та цивільній інфраструктурі з артилерії та авіації.
  • Зокрема, триває оборона у місті Мар'їнка. Там окупанти завдають масових артилерійських ударів по житлових будинках, але українські військові день за днем відкидають російських загарбників.
  • Російські військові 30 квітня вчергове обстріляли волонтерів. На Луганщині вони відкрили вогонь по авто, а також обстріляли автобус поліції, який віз допомогу.

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Автор: Анастасія Лукашевська